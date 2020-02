Semesterausstellung an der Hochschule für Gestaltung Gmünd

Fotos: hfg

Eine App gegen die Einsamkeit im Alter, Leuchten, die mit Strom aus Algen betrieben werden, ein intelligentes Fahrerassistenzsystem für Motorräder oder neue Materialien aus Abfällen der Schokoladenindustrie – bei der Semesterausstellung der Hochschule für Gestaltung gibt es am Freitag und Samstag wieder zahlreiche beeindruckende Projekte und Abschlussarbeiten von Studierenden zu sehen.

Donnerstag, 13. Februar 2020

Nicole Beuther

25 Sekunden Lesedauer



Insgesamt werden in diesem Semester mehr als 100 Studierende der HfG ihren Abschluss machen, davon 23 in Interaktionsgestaltung, 13 im Studiengang Internet der Dinge, 30 in der Kommunikationsgestaltung, 29 in der Produktgestaltung und zehn im Masterstudiengang Strategische Gestaltung.





Über die einzelnen Projekte berichtet die RZ in der Freitagausgabe.



