MahlzeitKirche in Eschach

Fotos: dw

Was ist das Beste an einer guten Idee? Das Beste ist, wenn aus einer guten Idee eine feste Einrichtung wird. Genau das ist in Eschach geschehen. Vor fünf Jahren hatten Pfarrerin Elfi Bauer und Christel Stein von der evangelischen Kirchengemeinde die Idee im evangelischen Gemeindehaus allen Bürgern einmal in der Woche ein warmes Mittagessen anzubieten.

Freitag, 21. Februar 2020

Edda Eschelbach

34 Sekunden Lesedauer



22

Gedacht wurde dabei an die Alleinlebenden in der Gemeinde – egal ob bereits im Ruhestand oder noch berufstätig – aber auch an alle, die gerne in Gemeinschaft sind. Und es gründete sich ein Team aus Ehrenamtlichen, die seit dieser Zeit abwechslungsweise in Hausfrauenmanier kochen, die Tische eindecken und die Gäste bedienen. Am Donnerstag trafen sich wieder Menschen aus Eschach und Umgebung, um gemeinsam zu essen. Einen Eindruck von der MahlzeitKirche in Eschach erhalten Sie am. Februar in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Eschach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

52 Aufrufe

136 Wörter

27 Minuten Online