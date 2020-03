Osterbrunnen in Schechingen wegen Corona abgesagt

„Das Risiko ist einfach zu groß!“, begründete Bürgermeister Werner Jekel am Donnerstagabend die Absage des Osterbrunnens in Schechingen. Auf der Basis der Handlungsanweisungen des Landratsamts hat die Gemeinde in den nächsten Wochen sämtliche Veranstaltungen gestrichen; dies machen auch die örtlichen Vereine.

SeitJahren gibt es den Osterbrunnen in Schechingen — und die Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr aus allen Teilen des Landes und darüber hinaus in die Gemeinde, um das Kunstwerk von vielen Frauen und einigen Männern aus Schechingen zu bewundern. „Landesmutter“ Gerlinde Kretzschmann war von diesem langjährigen ehrenamtlichen Engagement so angetan, dass Sie die Schirmherrschaft übernommen hat und einen Besuch des Osterbrunnens plante. Darauf hatte sich das Osterbrunnen-​Team schon sehr gefreut — zumal dieses Jahre unter anderem Eier mit allenLänderwappen erstmals zu sehen gewesen wären. Auch sonst hätte es viele neue Motive zu sehen gegeben. Ein kleiner Trost: Diese Miniatur-​Kunstwerke wurden nicht umsonst gemalt, sondern werden dann beim Osterbrunnenzu bestaunen sein.

