Trotz knapper Kassen ein Dorf mit Zukunft

Foto: gbr

Ein Fehlbetrag von rund 675 . 000 Euro lähmt im Haushalt 2020 den Spielraum für die Gemeinde Bartholomä. Dennoch ist Bürgermeister Thomas Kuhn überzeugt, dass das Dorf Zukunft hat und will sich am gleichnamigen Wettbewerb beteiligen.

Donnerstag, 05. März 2020

Gerold Bauer

19 Sekunden Lesedauer



Sparen ist angesichts der am Mittwoch beschlossenen finanziellen Rahmenbedingungen in Bartholomä unumgänglich. Allerdings will die Gemeinde beim Sparen mit Maß und Vernunft agieren, statt die Entwicklung tot zu sparen.





