Ostergeschäft: Viel Arbeit für Konditormeister aus Leinzell

Fotos: nb

Wer Armin Leinmüller bei seiner Arbeit betrachtet, der empfindet automatisch tiefe Bewunderung. Bewunderung dafür, dass der Leinzeller es schafft, Unmengen von köstlicher Valrhona-​Schokolade zu schmelzen und diese in Formen abzugießen, ohne nur ein einziges Mal von der Schokolade zu kosten.

Samstag, 11. April 2020

Nicole Beuther

Die Formen wiederum werden dann in den Kühlschrank gelegt. Und wenn Leinmüller ein klein wenig später die unterschiedlichsten Formen löst, dann kommen jene Schätze zum Vorschein, die seine Frau Gudrun (oben zu sehen) kurze Zeit später gleich nebenan verkauft – in der Konditorei und im Café Leinmüller in Leinzell.





Die Rems-​Zeitung war bei den Ostervorbereitungen der Leinmüllers dabei und berichtet in der Samstagsreportage.



Man selbst, soviel steht fest, könnte wohl nicht anders, als hin und wieder den Finger in die noch heiße Schokolade zu tauchen und davon zu kosten. Bei Leinmüller, der Konditormeister ist, sieht das Ganze anders aus. Professioneller. Hat die Schokolade die richtige Temperatur erreicht, dann wird sie mit höchster Konzentration und Präzision in dieunterschiedlichen Formen gegossen.

