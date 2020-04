Friseure im Wartestand

Die Lockerung der Corona-​Maßnahmen wird es ab 4 . Mai auch den Friseurgeschäften möglich machen, ihren Kunden wieder an die Haare zu gehen. Die meisten Salons vergeben bereits jetzt wieder Termine, wie auch die Gmünderin Giovanna D’Amico.

Samstag, 18. April 2020

Heinz Strohmaier

Wir haben uns mit Giovanna D’Amico vom Studio Uno in Schwäbisch Gmünd unterhalten, wie sie die haarschnittlose Zeit verbracht hat. „Hauptsache gesund“ sagt Giovanna und fügt aber gleich hinzu, dass sie sich jetzt schon auf den 4 . Mai freut, wenn sie ihren Kunden wieder die Haare schneiden darf, den Frauen die Dauerwelle legen oder auch die eine oder andere Tönung verpassen darf. „Ich habe mich in den vergangenen paar Wochen richtig erholt“, sagt sie und meint zu den finanziellen Verlusten: „Diese Zeit muss man auch finanziell überbrücken können.“ Wiesie die „haarlose“ Zeit verbracht hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag.





