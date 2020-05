Werner Jekel kandidiert nicht mehr als Bürgermeister

Foto: gbr

Macht er weiter oder hört er auf? Vom Alter her könnte der Schechinger Schultes prinzipiell schon noch eine ganze Amtszeit absolvieren. Jedoch hat man sich als 61 -​Jähriger nach 41 Dienstjahren durchaus den Ruhestand verdient. Werner Jekel hat die Antwort bis gestern Abend für sich behalten, doch nun ist es raus: Er wird sich bei der nächsten Wahl nicht mehr bewerben.

Mittwoch, 20. Mai 2020

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



„Es ist der richtige Zeitpunkt!“, ließ der seit 24 Jahren in Schechingen amtierende Bürgermeister keinen Zweifel, dass er sich die Sache gut überlegt hat. „Ich wusste es schon länger, dass ich mich so entscheiden werde, und nun ist die Zeit reif, dass es auch die Bürgerinnen und Bürger erfahren“, so Jekel am Mittwochabend im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Nahezu zeitgleich mit dem Pressegespräch hat er in einer nichtöffentlichen Arbeitssitzung den Gemeinderat darüber in Kenntnis gesetzt.





Einblicke in seine Bilanz und seine Motive gibt ein Gespräch mit der RZ — zu lesen am 22 . Mai!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

207 Aufrufe

155 Wörter

1 Stunde Online