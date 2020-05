Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Freitag gegen 16 . 50 Uhr befuhr eine 34 -​Jährige mit ihrem VW Touran den Verbindungsweg zwischen Brainkofen und Täferrot in Richtung Täferrot. Ihr kam ein bislang unbekannter Autofahrer mit relativ hoher Geschwindigkeit entgegen und wegen der geringen Fahrbahnbreite streiften sich beide Autos an den Außenspiegeln. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Brainkofen.

Sonntag, 24. Mai 2020

Nicole Beuther

37 Sekunden Lesedauer



500

07171

3580

Die Höhe des Schadens beträgt etwaEuro. Offenbar kam es unmittelbar darauf zu einer Gefährdung einer Gruppe Radfahrer, die ebenfalls in Richtung Täferrot unterwegs war. Bei dem Unfallflüchtigen handelte es sich vermutlich um einen silbernen PKW Opel Avant, an dem nun der linke Außenspiegel beschädigt sein müsste. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer/​zu melden. Darüber hinaus werden die Radfahrer, die an der Unfallstelle vorbei gekommen waren, ebenfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

64 Aufrufe

150 Wörter

34 Minuten Online