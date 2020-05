Corona-​Vorschriften: Gmünder Donnerwetter in Richtung Stuttgarter Ministerialbürokratie

Foto: hs

Ein Gmünder Donnerwetter in Richtung Stuttgarter Landesregierung und deren aktuelle Ministerialbürokratie gab es am Mittwoch im Gemeinderatsausschuss. Oberbürgermeister Richard Arnold musste eingestehen, dass er und seine Mitarbeiter keinen Überblick mehr hätten über die vielen Corona-​Regelwerke mitsamt nachgereichten Korrekturen der Ministerien. Bezogen auf das Thema Freibad griff OB Arnold sogar zu einem historischen Zitat von US-​Präsident Ronald Reagan: „Mister Kretschmann, open this bath!“

Mittwoch, 27. Mai 2020

Heino Schütte

52 Sekunden Lesedauer



1987





Mehr zum Thema am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Sichtlich und hörbar emotional begann dazu im Leutze-​Saal des Stadtgartens die Sitzung des Bau– und Umweltausschusses des Gemeinderats: Oberbürgermeister Richard Arnold richtete seinen leidenschaftlichen Appell an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Minister mit der Bitte, die Corona-​Schutzbestimmungen zu lockern, zu vereinfachen und in die Verantwortung der Kommunen zu übergeben. Mit Blick auf das — im Vergleich zu Regelungen in anderen Bundesländern — immer noch gesperrte Bud-​Spencer-​Freibad griff Richard Arnold sogar zu einer gmündgerechten Abwandlung des historischen Zitats von US-​Präsident Ronald Reagan, das dieserin Berlin vor dem Brandenburger Tor Richtung Moskau ausrief: „Mister Gorbatschow, open this gate!“ Das Gmünder Stadtoberhaupt rief nun Richtung Stuttgart: „Mister Kretschmann, open this bath!“ Gleichzeitig warf der Oberbürgermeister auch das sprichwörtliche Handtuch: Ihm und seinen Mitarbeitern sei kein Überblick mehr möglich, welche Corona-​Regeln wann und wie überhaupt noch gelten oder neu gelten.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

148 Aufrufe

208 Wörter

57 Minuten Online