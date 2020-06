Feuerwehreinsatz in Eschach verlief glimpflich

Fotos; edk

Am Pfingstmontag um 12 . 40 Uhr erhielt die Freiwillige Feuerwehr in Eschach eine Brandmeldung. Die Bewohner eines Wohngebäudes in der Obergasse 1 hatten unter einer Holzverschalung eine Rauchentwicklung festgestellt. Die Durchgangsstraße in Eschach wurde von der Polizei gesperrt. Die Feuerwehren aus Eschach, Schwäbisch Gmünd und Gschwend waren mit je zwei Farhzeugen und insgesamt 47 Einsatzkräften vor Ort. Glücklicherweise konnte kein Feuer festgestellt werden und es entstand kein Personen– und kein Sachschaden.

Montag, 01. Juni 2020

Edda Eschelbach

30 Sekunden Lesedauer



Was die Rauchentwicklung verursacht hatte, konnte der Eschacher Feuerwehrkommandant Peter Wahl am Montagnachmittag nicht sagen. Zur Sicherheit wurde jedoch das Dach des Gebäudes geöffnet, um eine mögliche Brandstelle dort auszuschließen. „Es waren keine Menschen in Gefahr“, erklärte Wahl. Ein Fachmann überprüfte, ob ein elektrischer Defekt für die Rauchentwicklung gesorgt haben könnte.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

135 Aufrufe

121 Wörter

49 Minuten Online