Harmonie beim Pfingstmontagsgottesdienst in Leinzell

Fotos: dw

Kein Vogelgezwitscher, kein Blätterrauschen im Ahornbaum, keine Sonnenstrahlen, die nach einer Kopfbedeckung greifen lassen. Der beliebte ökumenische Pfingstmontagsgottesdienst auf der Pfarrwiese bei der Täferroter Afra-​Kirche musste pandemiebedingt in die St.-Georgs-Kirche nach Leinzell verlegt werden.

Montag, 01. Juni 2020

Edda Eschelbach

23 Sekunden Lesedauer



2

Die Zahl derer, die in Leinzell diesem traditionellen Gottesdienst beiwohnen wollten, war dieses Jahr überschaubar geworden. Doch alle, die die Hygienemamßnahmen am Eingang hinter sich lassen konnten, erlebten einen ergreifenden Gottesdienst. Das Zusammenspiel von Pfarrer Uwe Bauer und Pastoralreferentin Beate Jammer gelang nicht nur musikalisch gut. Wie der Gottesdienst verlief, erfahren Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung.

