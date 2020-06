Schlägerei am Bahnhof Aalen

Gegen 17 Uhr am Freitag pöbelten zwei Betrunkene, 36 und 40 Jahre alt, auf Gleis 1 am Aalener Bahnhof immer wieder Passanten an. Im weiteren Verlauf kam es offenbar auch zu einem handfesteren Streit.

Samstag, 13. Juni 2020

Heinz Strohmaier

Ein-​jähriger ebenfalls alkoholisierter Passant ging dazwischen und stieß einen Betrunken hierbei um. Unglücklicherweise fiel der-​jährige Betrunkene in die Scherben einer Bierflasche und verletzte sich hierbei erheblich. Aufgrund des hohen Blutverlustes musste er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Außer den Beteiligten wurden auch mehrere Zeugen zum Sachverhalt befragt und die Personalien erhoben. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an.

