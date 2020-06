Stadtfest in Aalen soll stattfinden

Foto: siedler

Die Stadt Aalen hält nach wie vor an den Reichsstädter Tagen fest. Wenn die Landesregierung nach dem 31 . August Großveranstaltungen zulässt, der Gemeinderat sein „Okay“ gibt und die Vereine mitziehen, soll das Stadtfest am zweiten Septemberwochenende über die Bühne gehen, sagt OB Thilo Rentschler.

Dienstag, 16. Juni 2020

Nicole Beuther

An den Reichsstädter Tagen wollte die Stadt bislang allerdings nicht rütteln. Man wolle erst die Verordnung der Landesregierung abwarten, ob nach dem 31 . August größere Veranstaltungen wieder möglich sind, hieß es bereits Anfang Mai aus dem Aalener Rathaus. Seit geraumer Zeit arbeitet das Kulturamt der Stadt Aalen an einem Konzept, wie die Reichsstädter Tage vom 11 . bis 13 . September unter Einhaltung von Abstands– und Hygieneregeln stattfinden könnten.

Das grobe Konzept, das im Detail noch ausgearbeitet werden muss, wird den Mitgliedern des Kultur-​, Bildungs– und Finanzausschusses in der Sitzung am Mittwoch, 17 . Juni, vorgestellt. Mehr hierzu auch am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der darüber in seiner Sitzung am 25 . Juni entscheiden wird.







Klar sei aber auch, dass die. Reichsstädter Tage unter Auflagen nicht das sein werden, was sie die Jahrzehnte davor waren. Dass das traditionelle und größte Stadtfest in der Region einmal auf der Kippe stehen könnte, hätte kein Aalener gedacht. Kein Aalener hätte allerdings auch gedacht, dass ein Virus jemals so zuschlagen könnte wie Covid-​. Viele Veranstaltungen sind angesichts der Pandemie abgesagt worden.

