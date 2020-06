Auch 26 Ostalb-​Polizisten in Stuttgart im Einsatz

Bei den Krawallen, die sich in der Nacht zum Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt ereigneten (ausführliche Berichte in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung), bat die dortige Polizei auch die Kollegen in den angrenzenden Bezirken um Hilfe.

Sonntag, 21. Juni 2020

Manfred Laduch

Wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, Holger Bienert, auf Anfrage der Rems-​Zeitung berichtete, entsandte man von hierKräfte nach Stuttgart, die zum Glück alle unversehrt wieder nach Hause kamen. Es handelte sich dabei um Beamte, die eigentlich Freizeit hatten.

