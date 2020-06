Brazil-​Kino eröffnet — Traumpalast bleibt vorerst geschlossen

Kinos dürfen wieder öffnen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie das auch machen. Denn: Die großen Filme fehlen. Aus diesem Grund bleibt auch der Traumpalast in Schwäbisch Gmünd vorerst geschlossen, das Kino-​Brazil eröffnet allerdings am Donnerstag.

Mittwoch, 03. Juni 2020

Eva-Marie Mihai

Während auf dem Nepperberg-​Parkplatz dreimal täglich ein Film über die Leinwand flimmert, bleibt das Haus des Traumpalast-​Betreibers Heinz Lochmann geschlossen. „Das Autokino läuft gut“, sagt Lochmann. Allerdings — bei dem schwülen Wetter der vergangenen Tage und gefühlten 40 Grad im Auto sei die Nachfrage weniger stark gewesen. Jetzt ist aber wieder kühleres Wetter angesagt, da sei die Nachfrage hoffentlich wieder besser.

Der Traumpalast bleibt erst mal geschlossen, sagt Heinz Lochmann. Und das aus dem einen Grund: Die großen Filme fehlen. „Ich spiel doch nicht sechs Wochen lang die Känguru-​Chroniken und Das perfekte Geheimnis.“ Für den 16 . Juli ist der Erscheinungstermin für den neuen Cristopher Nolan-​Film Tenet geplant. Ob der Film dann tatsächlich auf den Markt kommt, ist aber abhängig von den Kino-​Öffnungen weltweit und wird sich wohl kurzfristig entscheiden. Und daran hängt auch die Wiedereröffnung des Traumpalasts in Schwäbisch Gmünd. „Zwei Wochen, bevor der startet, öffnen wir das Kino, um Besuchern und dem Personal zeit zu geben, sich an die neue Situation zu gewöhnen.“



Im Brazil-​Kino sieht die Lage ganz anders aus. Dort sind am Mittwoch Walter Deininger und Theaterleiterin Jana Thiem damit beschäftigt, neue Sitznummern an den Sesseln anzubringen. Am Donnerstag soll dann der erste Film laufen. Unter einigen Auflagen.



Welche Regeln gelten, lesen Sie am 4 . Juni in der RZ.



