300 Millionen Euro für Varta AG

Varta ist Weltmarktführer bei den kleinen Lithium-​Ionen-​Batterien. Die Knopfzellen kommen zum Beispiel in schnurlosen Kopfhörern zum Einsatz. Jetzt will Varta die Erfolgsgeschichte fortschreiben und die Lithium-​Ionen-​Technologie auf große Batteriezellen ausweiten. Ohne Förderung wäre das wohl auch gegangen. Aber mit den 300 Millionen Euro sei man schneller und könne dem internationalen Wettbewerb entgegenwirken, meint Varta-​Chef Herbert Schein.

Mittwoch, 01. Juli 2020

Edda Eschelbach

Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier hat den Förderbescheid am Dienstag am Firmensitz in Ellwangen übergeben. Für den Wirtschaftsminister steht fest: Der Standort Deutschland darf auf zwei strategischen Feldern nicht ins Hintertreffen geraten – bei der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung sowie bei der Produktion von Batteriezellen auf einem immer größer werdenden Markt. Wie die Zukunftspläne des Unternehmens aussehen, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.

