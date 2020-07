„in situ“ auf Schloss Kapfenburg kommt – aber anders als sonst

4

Die Eröffnungszeremonie der mehrtägigen Musikveranstaltung bildet traditionsgemäß das Event „in situ“ mit Orchestern und Solisten, die bekannte Werke der klassischen Musik spielen. Und „in situ“ wird, anders als vielleicht erwartet, nicht gestrichen, sondern einfach den aktuellen Beschränkungen angepasst. Das Ereignis kann am. Juli online genossen werden. Und das ist längst nicht alles, was manauf dem Schloss erleben kann.Dieses Jahr können die Menschen nicht zum Festival kommen – also kommt ein kleines Stück des Festivals zu den Menschen. Am Freitag,. Juli, können sie per Onlinestream die pyrotechnische Inszenierung „in situ– mit feuer und flamme“ erleben. Der mehrfache Weltmeister der Pyrotechnik, Joachim Berner, und sein Team werden die historischen Mauern so illuminieren, wie es nur möglich ist, wenn keine Zuschauer da sind. Feuer, Flammen, Licht und Musik, verwandeln dabei das menschenleere historische Bauwerk in ein prächtiges Farbenmeer und erwecken das Schloss zum Leben.

