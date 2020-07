Ausstellung „Kreative Köpfe“ der Gmünder Fotografin Ingrid Hertfelder auf Schloss Fachsenfeld

Foto: Ingrid Hertfelder

In den USA hat Ingrid Hertfelder Fotografie studiert und sich auf internationaler Ebene rasch einen Namen gemacht. Zurück in der schwäbischen Heimat hat sie festgestellt, welcher Reichtum an Ideen, welche Schöpferkraft und Kreativität hier verwurzelt sind. All das zeigt Ingrid Hertfelder in ihrer Ausstellung „Kreative Köpfe“ ab 24 . Juli auf Schloss Fachsenfeld.

ist alles anders. Auch der Schwäbisch Gmünder Fotografin Ingrid Hertfelder hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im April hätte die Ausstellung „Kreative Köpfe“ beim Gmünder Kunstverein gezeigt werden sollen. Alles war vorbereitet und organisiert, selbst Baden-​Württembergs stellvertretender Ministerpräsident Thomas Strobl hatte sich zur Vernissage angekündigt – doch aufgrund der Umstände und Unsicherheiten musste die Gmünder Ausstellung aufverlegt werden.Umso mehr freut sich Ingrid Hertfelder, dass sie mit Unterstützung von Aalens OB Thilo Rentschler und Stadtarchivar Dr. Roland Schurig ihre Ausstellung noch diesen Sommer präsentieren kann. In Schloss Fachsenfeld haben die Beteiligten den perfekten Ort gefunden und „Kreative Köpfe“ sind nun ein Highlight des fünften Fachsenfelder Kunstsalons in diesem Jahr.

