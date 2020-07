EKM2020: Guerilla-​Konzerte in der Stadt

#EKM 2020 : Guerilla-​Konzerte in der Stadt

Foto: edk

Die Besucher des Sandspielsplatzes vor dem Rathaus schauten am Donnnerstagmorgen überrascht gen Himmel, als von oben Saxophon-​Duette zu hören waren.

Ganz so weit oben waren Lukas und Johanna Hadinger allerdings nicht, stattdessen spielten sie vom Balkon des Rathauses aus ihre Melodien, die über den gesamten Rathausvorplatz klangen.Diesen Sommer können die Menschen nicht wie gewohnt das Festival Europäische Kirchenmusik besuchen, daher kommt das Festival mit mobiler Live-​Musik zu den Menschen: „Guerilla-​Konzerte“, kleine Überraschungsauftritte junger Talente der Städtischen Musikschule Schwäbisch Gmünd gibt es seit dieser Woche bis Anfang August an verschiedenen Orten in der Stadt zu erleben. Mitten im Alltag, unangekündigt und kostenlos laden die kleinen Überraschungskonzerte dazu ein, für einen Moment der Live-​Musik zu lauschen, bevor das Ensemble weiterzieht. Bei der Rems-​Galerie, vorm Café Margrit, am Bahnhof und im Himmelsgarten waren die Musiker beispielsweise schon zu hören.Wer ein Guerilla-​Konzert entdeckt, ist von den Veranstaltern eingeladen, dieses mit dem Hashtag #EKMzu verlinken. Aktuelle Informationen zu den Aktionen des Festivalsunter www​.kirchen​musik​-fes​ti​val​.de.

