Himmelfahrt auf dem Rechberg

Fotos: Gerhard Nesper

Mit einem Hochamt und der Segnung der Weih– und Kräuterbüschel wurde am Samstag auf dem Hohenrechberg das Fest Mariä Himmelfahrt begangen.

Samstag, 15. August 2020

Gerhard Nesper

22 Sekunden Lesedauer



250

20

GenauWeihbüschel hatten rundRechberger Frauen und Mädchen am Vortag gebunden, die im Vorfeld aus weiterer und naher Umgebung und aus Hausgärten und „Gütle“ zusammen getragen, zu Sträußen gebunden und innerhalb kurzer Zeit gegen eine Spende an die Gläubigen abgegeben worden waren. Viele Besucher hatten auch aus Kräutern, Blumen und Getreide selbst hergestellte Kräuterbüschel mitgebracht. Mehr über das Fest und die Predigt steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



183 Aufrufe

91 Wörter

54 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Rechberg ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb