Wochenende: Ganz oben in Deutschland

Steht uns wieder ein heißes Wochenende bevor? Vermutlich ja, genau wie an den vergangenen Wochenenden. Aber nicht nur das Wetter wiederholt sich, sondern — genau wie an jedem Samstag — gibt es auch diese Woche die Wochenende-​Beilage in der Rems-​Zeitung, dieses Mal mit einem Blick von ganz oben auf Deutschland.

Samstag, 15. August 2020

Heinz Strohmaier

36 Sekunden Lesedauer



Vor 200 Jahren verlor die Zugspitze mit der offiziellen Erstbesteigung ihre Unberührtheit. Heute tummeln sich jährlich fast eine Million Besucher auf Deutschlands höchstem Berg. Was fasziniert sie an dem gigantischen Kalksteinklotz mit Rekordniederschlag und 310 Frosttagen?

Auf der Seite „Kind+Kegel“ heißt das Thema: Ein Leben ohne Sex. „Absolute Beginners“ nennen sich Menschen, die noch nie eine Beziehung hatten – unfreiwillig, weil es sich irgendwie nie ergeben hat. Zwei Erfahrungsberichte.



Auf der Seite „Stil und Leben“ geht es um die neue Dienstkleidung der Bahn-​Mitarbeiter/​innen unter dem Titel „Erfrischend konservativ“. Viel Vergnügen beim Lesen — und bleiben Sie gesund!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



251 Aufrufe

145 Wörter

5 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb