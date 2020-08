Auto und Motorrad im Straßengraben

Am Freitagabend gegen 20 : 00 Uhr befuhren ein 18 –Jähriger mit seinem Pkw VW-​Golf und dahinter ein 22 –Jähriger Motorradfahrer mit seiner Harley-​Davidson die Heerstraße von Eschach in Richtung Vellberg. Im Verlauf einer Linkskurve kam ihnen auf ihrer Fahrbahnseite ein bislang unbekannter Pkw entgegen. Der Golf-​Fahrer musste nach rechts ausweichen, kam ins Schleudern und im Straßengraben zum Stehen.

Samstag, 08. August 2020

Heinz Strohmaier

Der ihm folgende Motorradfahrer musste eine Gefahrenbremsung durchführen und stürzte im Anschluss ebenfalls in den Straßengraben. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Pkw des Unfallverursachers kam es nicht. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden vonEuro, am Motorrad in Höhe vonEuro. Zeugen, welche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer:zu melden.

