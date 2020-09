Bürgermeisterwahl unter dem Corona-​Vorzeichen

Angesichts der vielerorts steigenden Zahlen von Corona-​Infektionen ist die Vermeidung von körperlicher Nähe ein wichtiger Teil der Vorbeugung. Dies prägt auch die Bürgermeisterwahl an diesem Sonntag in Schechingen. Ein dichtes Gedränge und lange Warteschlangen vor den Wahlkabinen sind zu vermeiden. Die Bürgerinnen und Bürger wurden daher aufgefordert, nach Möglichkeit von der Briefwahl Gebrauch zu machen.

Gewählt werden kann am Sonntag von acht bis 18 Uhr in der Gemeindehalle.







Was bei dieser Wahl aufgrund von Corona anders als üblich verläuft,

wird in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung erklärt!



KnappSchechingerinnen und Schechinger sollen/​dürfen am Sonntag darüber entscheiden, wer in den kommenden acht Jahren als Schultes die Amtsgeschäfte im Rathaus führen und Impulse für die Entwicklung der Gemeinde geben wird. Zur Wahl stehen die drei studierten Verwaltungsfachleute Stefan Jenninger (, Adelmannsfelden), Wolfgang Barth (, Schechingen) und Tobias Feldmeyer (, Herlikofen) sowie der von anderen Wahlen bekannte Lehrer i.R. Albert Seitzer. Der Name von Simon Salzmann steht zwar ebenfalls auf dem Stimmzettel, doch jener hat seine Kandidatur zwischenzeitlich zurück gezogen.

