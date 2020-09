Bergwachteinsatz bei Degenfeld: Suchhündin Emma findet verunglückte Mountainbikerin

Glück im Unglück hatte am Sonntag eine Mountainbikerin nach einem schweren Sturz im Bereich Kaltes Feld. Die Schwerverletzte wurde vom Such– und Rettungshund eines Arztes aus den Reihen der Gmünder Bergwacht gefunden, der sofort auch qualifizierte Erste Hilfe leisten konnte.

Dienstag, 29. September 2020

Heino Schütte

31 Sekunden Lesedauer



Die Frau war zwischen Degenfeld und Kaltes Feld verunglückt. Eine größere Such– und Rettungsaktion wurde ausgelöst, wobei umgehend die Bergwachtbereitschaft Schwäbisch Gmünd und die ebenso immer wieder segensreiche Helfer-​vor-​Ort-​Gruppe (HvO) der DRK aus dem Stadtteil Degenfeld zur Stelle war. Die Such– und Rettungshündin Emma (aus den Reihen der Gmünder Bergwacht und ausgebildet in der Rettungshundestaffel des Malteser Hilfsdienstes Schwäbisch Gmünd) fand die Verunglückte. Die Verletzungen der Bikerin waren so schwer, dass auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam, der die Verletzte in eine Spezialklinik brachte.

