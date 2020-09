Konzert des Aalener Sinfonieorchesters und der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg

Foto: JPO

Nach einer langen, Corona-​bedingten Pause treten die klassischen Orchester der Region wieder vor Publikum auf und präsentieren ein abwechslungsreiches Programm.

Dienstag, 08. September 2020

Eva-Marie Mihai

46 Sekunden Lesedauer



Die Konzerte im Überblick gibt es am 9 . September in der RZ.



Die Aalender Sinfoniker und die Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) geben dazu am. und. September insgesamt vier Konzerte in Aalen. Um interessierten Zuhörern auch den Besuch der aufeinanderfolgenden Veranstaltungen am Sonntag,. September zu ermöglichen, wurden die Anfangszeiten für diesen Tag aktualisiert:Das Konzert des Aalener Sinfonieorchesters im Innenhof der Löwenbrauerei beginnt bereits umUhr. Danach eröffnet die Junge Philharmonie Ostwürttemberg ihr Konzert in der Aalener Stadthalle umUhr.Als zusätzliches Angebot gehen den Konzerten zwei kürzere Open Air Auftritte vor dem Aalener Rathaus am Samstag,. September voraus. Dabei wird die Junge Philharmonie Ostwürttemberg umUhr mit einem musikalischen Intermezzo zu hören sein, gefolgt von einem Platzkonzert am Nachmittag umUhr mit den Aalener Sinfonikern.Für beide Open Air Veranstaltungen am. September ist aufgrund der Corona-​Bestimmungen eine Anmeldung bei der Stadt Aalen erforderlich. Interessierte Personen werden gebeten, sich dazu unter www​.aalen​.de/jpo und www​.aalen​.de/​R​a​t​h​a​u​s​k​o​nzert anzumelden.

