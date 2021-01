Gitarrist Siggi Schwarz produziert mit Sänger Dave Schaefer eine Rock-​CD

Sie wollen keine Panik verbreiten, sondern Hoffnung und positives Denken. Auch wenn ihnen einige Live-​Konzerte weggebrochen sind, haben Siggi Schwarz und Dave Schaefer die Zeit genutzt und im Studio eine neue CD produziert.

Samstag, 30. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

Siggi Schwarz und Dave Schaefer gehören zu den Menschen, die auch dann noch das Gute sehen wollen und können, wenn es schon ziemlich düster aussieht. Als Musiker sind sie seit vielen Monaten ausgebremst aber auf keinen Fall komplett auf Eis gelegt. Sie haben die Zeit, in der sie keine Livekonzerte spielen konnten kreativ genutzt, haben komponiert, getextet, waren im Studio und haben eine neue CD produziert.Eigentlich würden sie beide am Liebsten gar nicht über Corona reden. Aber die Pandemie mit all ihren Konsequenzen hat sie als Künstler natürlich sehr hart getroffen. Soloselbstständige wurden lange gar nicht, dann mit häufig unwirksamen Hilfen bedacht. Bei Schwarz und Schaefer in mehrfacher Hinsicht ein Debakel. Denn obwohl sie beide theoretisch mehrere Standbeine hätten, sind die Einnahmen weggebrochen.

