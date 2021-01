Leichtes Minus bei den Arbeitslosenzahlen

„Der Dezember bescherte Ostwürttemberg ein leichtes Minus bei den Arbeitslosenzahlen.“ so Elmar Zillert, Leiter der Arbeitsagentur in Aalen. Zum Ende des Berichtsmonats waren im Agenturbezirk 10 . 049 Personen arbeitslos gemeldet.

Dienstag, 05. Januar 2021

Manfred Laduch

Das sindoderProzent weniger als noch im Vormonat. Der Arbeitsmarkt im Dezember zeigte sich damit widerstandsfähiger, als im Land. Hier sank die Arbeitslosigkeit nur umProzent. Auch in Jahresvergleich hat die Region Ostwürttemberg die Nase vorn. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen im Bezirk der Arbeitsagentur Aalen ist im Vergleich zum Vorjahr mitProzent nicht so stark gestiegen wie im Land Baden-​Württemberg, in dem ein Anstieg vonProzent zu verzeichnen war. Genauere Zahlen und die Analyse der Agentur sind in der Rems-​Zeitung am. Januar zu lesen.

