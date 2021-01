Roland Hamm übernimmt Vorsitz im Bezirksrat der AOK Ostwürttemberg

Zum Jahresbeginn gab es einen Wechsel beim Vorsitz im Bezirksrat der AOK Ostwürttemberg. Versichertenvertreter Roland Hamm übernimmt turnusgemäß von Karl Groß, Vertreter der Arbeitgeber.

Das paritätisch aus Arbeitgeber– und Versichertenvertretern besetzte Organ der Selbstverwaltung unterstützt die Geschäftsführung der AOK Ostwürttemberg in gesundheitspolitischen Fragen. Der AOK-​Bezirksrat Ostwürttemberg besteht aus jeweils 13 Versicherten– und Arbeitgebervertretern der Region.





Was Roland Hamm zu Finanzlage und Handlungsspielraum der AOK sagt, angesichts sinkender Rücklagen und niedrigerer Zuweisungen, steht am 8 . Januar in der Rems-​Zeitung.



