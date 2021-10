Feuerwehr Eschach: Offizieller Segen fürs neue HLF10 nach bereits erfolgter Feuertaufe

Am Freitagabend ist bei einer Feierstunde im Feuerwehrhaus Eschach das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 in offiziell in Dienst gestellt worden.

Freitag, 01. Oktober 2021

Heino Schütte

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für ein fast 30 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug LF 8/​6. Seine Feuertaufen hat das neue HLF 10 zwar schon hinter sich, zuletzt bei der Nachbarschaftshilfe beim Großbrand in Ruppertshofen– Steinenbach. Wegen Corona hatte sich der offizielle weltliche und geistliche Segen verzögert. Umso herzlicher nun die Feierstunde am Freitagabend.

