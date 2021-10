Neue Corona-​Verordnung Schule gilt ab Montag

Ab Montag können die Schülerinnen und Schüler die Maske am Platz ablegen. Auf den sogenannten Begegnungsflächen gilt die Maskenpflicht aber weiterhin – „sie bleibt dort als Sicherheitszaun erhalten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landes.

Freitag, 15. Oktober 2021

Thorsten Vaas

Am Wochenende wird es das Kultusministerium die Corona-​Verordnung Schule notverkünden. Auch die Lehrerinnen und Lehrer können im Unterricht die Maske absetzen. Die Bedingung dafür ist, dass sie den Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Schülerinnen und Schülern einhalten. So kann die Lehrkraft beispielsweise die Maske ablegen, wenn sie am Pult steht oder an der Tafel etwas erklärt. Darüber hinaus gilt für die Lehrkräfte sowie für die Schülerinnen und Schüler, dass sie freiwillig eine Maske tragen können, „wenn sie sich damit sicherer fühlen“, heißt es weiter in der Mitteilung

