Corona-​Regeln in der Gastronomie: Wahl zwischen 2-​G– und 3-​G-​Regel

Foto: nb

Seit dem 15. Oktober gelten im Ostalbkreis neue Corona-​Regeln. Ein Gespräch mit Dagobert Hämmerer, dem Vorsitzenden des Hotel– und Gaststättenverbands Dehoga im Ostalbkreis, sowie weiteren Gastronomen über die Verordnung, uneinsichtige Gäste und den Personalmangel in der Branche.

Dienstag, 19. Oktober 2021

Nicole Beuther

Seit 15. Oktober haben Gastronomiebetriebe in der Basisstufe die Wahl zwischen 2-​G– und 3-​G-​Regel. Dagobert Hämmerer, Vorsitzender des Hotel– und Gaststättenverbands Dehoga im Ostalbkreis, setzt weiterhin auf die 3-​G-​Regel. Zu Gästen, die keinen Nachweis mit sich führen und Diskussionen beginnen, hat der Inhaber des Hotel Schweizerhof in Böbingen eine klare Meinung: „Wir nehmen keinen Gast, der keinen 3-​G-​Nachweis dabei hat.“ Auf Diskussionen lässt sich der Dehoga-​Chef nicht ein.





Wie sich andere Gastronomen zur 2-​G– und 3-​G-​Regel äußern und was sie sich bei künftigen Corona-​Verordnungen erhoffen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



