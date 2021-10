figure humaine Kammerchor: Höchste Klangqualität war garantiert

Für den „figure humaine Kammerchor“ sind fünf Jahre üblicherweise noch keine Zeit für ein Jubiläum; aber das Ensemble ist inzwischen zu einer beachtlichen Institution gereift. Nach zwei vergeblichen Anläufen konnte nun endlich das Jubiläumskonzert im Predigersaal in Gmünd stattfinden.

Dienstag, 26. Oktober 2021

Nicole Beuther

Prof. Denis Rouger, seit 2011 Chorleitungsprofessor an der Stuttgarter Musikhochschule, vorher an Notre-​Dame in Paris tätig, ist in jeder Hinsicht ein Glücksfall für angehende Chordirigenten. Wer 2015 den Professor mit seinem Stuttgarter Hochschul-​Kammerchor im Kloster Lorch oder den jungen „Jubilar“ 2018 beim Eröffnungsgottesdienst im Heilig-​Kreuz-​Münster erlebt hatte, kam mit entsprechend hohen Erwartungen.





Die RZ berichtet in der Dienstagausgabe über das Konzert.

