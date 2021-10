Ausstellung in Gmünd: Werke von Linda Berger und Simone Distler im Kornhaus

Foto: nb

„Aus einer stilleren Welt“ lautet der Titel einer Ausstellung, die am Freitagabend in der Galerie im Kornhaus in Gmünd eröffnet wird. Präsentieren wird der Kunstverein Werke von Linda Berger und Simone Distler.

Freitag, 29. Oktober 2021

Nicole Beuther

19 Sekunden Lesedauer







Über die Künstlerinnen und ihr künstlerisches Wirken berichtet die Rems-​Zeitung in der Freitagausgabe.



Die Thematik der Bilder und die Art des Malens ist dieselbe. Wohl ein Grund, weshalb sich die Kunstwerke der Ausstellung harmonisch aneinanderfügen, ohne, dass sich die beiden Künstlerinnen jemals zuvor begegnet sind.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



135 Aufrufe

79 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen