„Kunst im Leerstand“ in Schwäbisch Gmünd

20 Künstler aus der Region nutzen bis zum 31. Oktober in Gmünd die Möglichkeit, in den Schaufenstern leerstehender Gewerbeimmobilien ihre Kunstobjekte auszustellen. „Kunst im Leerstand“ zeigt Bilder, Zeichnungen, Skulpturen, Collagen und Rauminstallationen.

Donnerstag, 07. Oktober 2021

Nicole Beuther

Über Kunst und Kultur wieder Leben an Orte zu bringen, an denen sich das Leben zurückgezogen hat – das formulierte Oberbürgermeister Richard Arnold bei der Eröffnung des Rundgangs als zentralen Wunsch, verbunden mit einem Dank an jene, die das Projekt ermöglicht haben: Die Eigentümer, die sich auf diese vorübergehende Nutzung eingelassen haben, die Künstler, die das ganze zugleich als Plattform nutzen können und die Verantwortlichen des städtischen BIWAQ-​Projektes #Digital inklusiv im Quartier Oststadt + Hardt + Altstadt, die nach Möglichkeiten gesucht haben, die Leerstände in der Stadt sinnvoll zu nutzen.

