Das moderne Bad

Formschönes Badezimmer. Foto: pixabay

Ein Bad kann heute sehr viele Funktionen erfüllen. In einer Sonderveröffentlichung der Rems-​Zeitung (Samstagsausgabe) geben wir Tipps für eine tolle Wohlfühloase.

Freitag, 19. November 2021

Michael Maier

Plastik im Bad? Da denken Sie jetzt an ausgequetschte Zahnpastatuben oder leere Shampoo-​Flaschen. Aber da ist noch einiges mehr, das die meisten Bauherren nicht auf der Rechnung haben, nämlich ein hoher Anteil an verbautem Plastik. Schätzungen zufolge sind allein 2019 rund 600.000 Bade– und Duschwannen aus Acryl in Neubauten, bei Modernisierungen und als reine Ersatzbeschaffung im Wohnbau eingesetzt worden. Das sind etwa 12.000 Tonnen Plastik – oder das Gewicht von zirka 600 Millionen Plastiktüten. Doch Plastik muss nicht sein – erst recht nicht im Bad. Eine besonders nachhaltige Alternative zu AcrylCo ist neben Glas, Holz oder Naturstein auch Stahl-​Emaille. So nur ein Beispiel für Nachhaltigkeit in einem modernen Bad. Firmen aus der Region beraten zum Thema.

