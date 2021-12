Wochenend-​Ausgabe der Rems-​Zeitung: Winterliche Adventsstimmung

Foto: Bernd Schnatterer

Bevor es nächste Woche wieder etwas milder wird, schüttelt Frau Holle zumindest zeitweise ihre Betten über der Ostalb aus. Schon Anfang Dezember präsentierte sich die Landschaft wiederholt weiß gezuckert. So auch am Utzstettener Weiher (Foto), den Leser Bernd Schnatterer gekonnt ins Bild gesetzt hat.

Samstag, 11. Dezember 2021

Michael Maier

47 Sekunden Lesedauer





Lektüre für gemütliche Stunden auf dem Sofa oder am Kamin findet man in der Wochenend-​Ausgabe der Rems-​Zeitung

In einer Reportage geht es um den Gmünder Tafelladen: Während sich in den Regalen sämtlicher Supermärkte ein Schoko-​Weihnachtsmann an den anderen reiht und natürlich stets für den notwendigen Nachschub an Dominosteinen und Lebkuchen gesorgt ist, muten die Regale hier wenig weihnachtlich an. Autorin Nicole Beuther beschreibt, welche Probleme die für die Stadt wichtige Sozialeinrichtung derzeit hat und was hier in den Adventswochen passiert.



Das Vereinsleben hat sich coronabedingt in den letzten Wochen ein wenig beruhigt. Dennoch finden unter entsprechenden Hygieneregeln nach wie vor einige Hauptversammlungen statt. Das spiegelt sich ebenso wie kirchliche Ereignisse und Spendenaktionen auf den Magazin-​Seiten „Wochenende zwischen Wald und Alb“ wider. Abgerundet wird das Programm mit einem Gottesdienst-​Kalender, mit Leserfotos und Meinungsbeiträgen sowie mit einem Porträt des Gmünder Stadtteils Bettringen-​Nordwest.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



117 Aufrufe

190 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen