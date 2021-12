Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung: Aufsteigende Wintersonne vor dem Jahreswechsel

Foto: Günther Elser

Den Sonnenaufgang nach einer kalten Nacht zeigt das Leserfoto von Günther Elser, das just zur Wintersonnenwende am Dienstag, 21. Dezember, entstanden ist. Nach und nach werden die Tage wieder etwas länger. Für das anstehende Wochenende sind die Aussichten ebenfalls sonnig und gleichzeitig relativ mild.

Freitag, 31. Dezember 2021

Michael Maier

48 Sekunden Lesedauer



Bevor es kommende Woche voraussichtlich mit Schneefällen wieder winterlich wird, ist es also vielleicht an der Zeit, ein wenig an die frische Luft zu gehen. Etwa bei Wanderungen auf Berge wie den Rosenstein oder den Stuifen, die auf den Seiten der Wochenend-​Beilage als Ausflugstipp beziehungsweise als Schauort vorgestellt werden.



In einer Reportage von RZ-​Redakteurin Edda Eschelbach geht es unterdessen um die ehemalige Gmünder Bismarck-​Kaserne, in der heute das Landesgymnasium für Hochbegabte untergebracht ist. Die Schülerinnen und Schüler suchen Zeitzeugen, um die Vergangenheit des Areals zu dokumentieren.

Zwar hat das Vereinsleben in der Weihnachtspause zwischen den Jahren etwas nachgelassen, dafür wurden aber umso fleißiger Spenden aller Art übergeben. Das spiegelt sich auf vier Seiten Berichterstattung wider. Komplettiert wird das Programm mit einem ausführlichen Gottesdienst-​Kalender, mit Leserbildern sowie mit einer lebhaften Meinungsdebatte dank diverser Zuschriften aus dem Postfach. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



134 Aufrufe

194 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen