Skifahren im Ostalbkreis: Die Vorbereitungen für die Wintersaison sind getroffen

Am Skilift Winterhalde in Degenfeld sind alle Vorbereitungen getroffen. Liegt ausreichend Schnee, dann kann der Skillift in Betrieb genommen werden. Foto: edk

Die Betreiber der Skilifte in der Region begegnen der strengen 2G-​Plus-​Regelung gelassen. Die Hygienekonzepte stehen und was überwiegt, ist die Freude, dass die Skilifte in dieser Wintersaison überhaupt öffnen dürfen.

Mittwoch, 08. Dezember 2021

Nicole Beuther

Wann der Skilift diesen Winter öffnet, hängt nun allein davon ab, an welchen Tagen ausreichend Schnee liegt.







Corona-​Regeln für den Skilift:

Bei Freizeiteinrichtungen, hierzu zählen auch Skilifte, gelten in Baden-​Württemberg im Freien folgende Corona-​Regeln:

- Basisstufe: Ohne weitere Regelungen

- Warnstufe: 3G

- Alarmstufe: 2G

- Alarmstufe II (aktuell): 2G+, Nur wer geimpft oder genesen ist, hat Zutritt zum Skilift und muss zusätzlich einen negativen Test vorlegen. Bei Wintersportlern mit Boosterimpfung oder einer Zweitimpfung, die weniger als sechs Monate her ist, ist kein zusätzlicher Test erforderlich. Ebenso bei Schülern und kleinen Kindern.







Seit dem 4. Dezember steht fest: Skilifte dürfen nur unter 2G-​Plus-​Regelungen betrieben werden. Das heißt, nur Geimpfte und Genesene dürfen kommen. „Die Regeln sind so wie sie sind und sie machen Sinn“, begegnet Dr. Martin Ruff relativ gelassen der Verordnung. Er ist Vorsitzender des Skiclub Heubach-​Bartholomä und freut sich, dass das Skifahren in dieser Saison überhaupt möglich ist. Denn im vergangenen Jahr noch entschied die Gemeinde Bartholomä, dass der Skilift am Wirtsberg coronabedingt geschlossen bleiben muss.

