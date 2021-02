22 . Festival Schloss Kapfenburg mit Bülent Ceylan und der „Night of the Voices“

Foto: Gaudenz Danuser

Das Programm des Festival Schloss Kapfenburg nimmt weiter Gestalt an: am Freitag, den 30 . Juli 2021 , ist der Comedian Bülent Ceylan in Rahmen seiner „Open Hair“-Tour zu Gast. Einen Tag später erwarten die Zuschauer bei der „Night of the Voices“ gleich drei stimmgewaltige Acts: listentojules, On Air und The Velvet Rocks.

Freitag, 05. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

Eröffnet wird die „Night of the Voices“ am Samstag, den. Juli, von listentojules. Einen Tag zuvor, am Freitag, den. Juli, präsentiert Bülent Ceylan sein neues Comedy-​Programm „OPEN hAIR“. Auf der Bühne überzeugt Bülent nicht nur als Comedian, sondern auch als Sänger. Bei seinen Shows lässt er immer wieder seine Heavy-​Metal-​Leidenschaft aufblitzen und schlüpft dabei seit Neuestem auch in die Rolle des „Metal-​Engels“. Als absoluter Familienmensch genießt er die Zeit mit seiner Familie, bei der er wieder Ruhe, Kraft und Inspiration für seine Auftritte schöpfen kann.Bisherige Termine des Festival Schloss KapfenburgSamstag,. JuliUhr: Hubert von Goisern mit „ZeichenZeiten“Freitag,. JuliUhr: Bülent Ceylan mit „OPEN hAIR“Samstag,. JuliUhr: Night of the Voices mit listentojules, ON AIRThe Velvet RocksBei allen Konzerten handelt es sich um reine Sitzplatzveranstaltungen. Tickets gibt es auf www​.schloss​-kapfen​burg​.de und unter Telefon

