Trotz Recall-​System: Beim Impfen bleibt Geduld gefragt

Nach Chaos und Frust bei der Impfterminvergabe will das Land jetzt nachbessern. Was sich ab Montag ändert und warum der Ostalbkreis so wenig Impfstoff bekommt.

Sonntag, 07. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

Ab Montag sollte alles besser werden. Für diesen Tag hatte Gesundheitsminister Manne Lucha ein neues, weniger frustrierendes System bei der Terminvergabe für Corona-​Impfungen angekündigt. Doch so einfach wird es nicht, auch nicht im Ostalbkreis.





Warum die Termine schon um kurz nach 0 Uhr wieder vergriffen sind und wie genau das neue Recall-​System funktioniert, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Der Frust ist bekannt. Wer derzeit einen Impftermin ausmachen möchte, wählt sich bei der telefonischen Hotlinedie Finger wund oder versucht es online über die zentrale Anmeldeplattform www​.impfter​min​ser​vice​.de, um vielleicht einen der raren Termine zu ergattern – am besten gleich um Mitternacht. Meist bleibt die Mühe vergebens, und am nächsten Tag fängt der Impfwillige wieder von vorne an.

