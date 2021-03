Gmünds OB: „Totalen Lockdown halte ich für falsch“

Angesichts steigender Inzidenzen fordert Ministerpräsident Kretschmann härtere Maßnahmen, Bundeskanzlerin Merkel will die „Notbremse“. Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold fordert vor dem heutigen Bund-​Länder-​Treffen zur Corona-​Politik eine Neubetrachtung der Inzidenzen.

Was aus Sicht des OB alles in Betracht gezogen werden muss, weshalb der Landrat ähnlich denkt und was sich Vertreter der Kultur und des Sports vom Bund-​Länder-​Treffen erhoffen, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



„Einen totalen Lockdown halte ich für falsch“, so Oberbürgermeister Richard Arnold, der sich von dem Bund-​Länder-​Gipfel eine veränderte Sichtweise erhofft. „Wir müssen rauskommen aus der Sackgasse des Shutdowns“, sagt er im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Arnold fordert ein Umdenken und „nicht nur die bloße Betrachtung der Inzidenzen“.

