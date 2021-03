Terminvereinbarung für Impftermine online und per Telefon weiter gesperrt

Am Montag erreichten verschiedene Anrufer die Rems-​Zeitung, die darüber verärgert waren, dass sie keine Impftermine bekommen konnten. Sowohl die Hotline 116 117 war gesperrt, als auch die Online-​Plattform für die Terminvergabe. Dort war zu lesen, dass die Terminvergabe bis einschließlich Montag, 22 . März, geschlossen sei.

Dienstag, 23. März 2021

Edda Eschelbach

Diese Information, die auch vom Landratsamt Ostalbkreis bestätigt wurde, war am Dienstag in der Rems-​Zeitung zu lesen. Und wieder war der Ärger groß: Die Info war online nur bis Montag Abend zu lesen. Dann stand an derselben Stelle plötzlich: „Ab Freitag, 26 . März 2021 , wird das Terminbuchungssystem wieder geöffnet.“ Die Menschen, die am Dienstag ihren Termin vereinbaren wollten, waren wütend und meldeten sich wiederum bei ihrer Tageszeitung.







Wie das Sozialministerium den Vorgang erklärt, und was eine Redakteurin der Rems-​Zeitung davon hält, ist am 24 . März in der RZ zu lesen.











