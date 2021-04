Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen

Am Samstag um 10 . 45 Uhr befuhr ein 20 -​jähriger Mann mit einem Audi A 3 die L 1066 von Röhlingen in Richtung Zöbingen. Infolge eines Fahrfehlers geriet er auf dem geraden Streckenverlauf nach links auf die Gegenfahrspur.

Samstag, 17. April 2021

Nicole Beuther

Ein ihm entgegenkommender-​jähriger Pkw-​Lenker eines Audi Aversuchte noch nach links auszuweichen. Beide Fahrzeuge stießen nahezu frontal und ungebremst in der Fahrbahnmitte zusammen und wurden in der jeweiligen Fahrtrichtung nach links von der Fahrbahn abgewiesen. Der Unfallverursacher sowie seine–jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der-​jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Rettungsdienst war mit zwei Notarztfahrzeugen, drei Rettungswägen, einem Einsatzbegleitfahrzeug sowie einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen undEinsatzkräften im Einsatz. An beiden Fahrzeug entstand jeweils Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt ca.Euro.

