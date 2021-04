Corona-​Lage: Fast alle Intensivbetten in den Ostalb-​Kliniken sind jetzt belegt

Foto: hs

Die Corona-​Lage hat sich im Ostalbkreis weiter zugespitzt, besonders was die Situation in den Kliniken anbelangt. Landrat Dr. Joachim Bläse erklärt in einem dringenden Appell: „An diesem Freitag sind unsere Intensivbetten an den Kliniken Ostalb fast alle belegt! Verzichten Sie auf risikoreiche Freizeitaktivitäten!“

Die-​Tage-​Inzidenz im Ostalbkreis, so geht aus der am Freitag veröffentlichten Presseerklärung des Landratsamtes hervor, beträgt aktuell knapp, allein diesen Donnerstag warenNeuinfektionen im Landkreis zu verzeichnen. Erschwerend kommt inzwischen hinzu, dass dieIntensivbetten in den Kliniken Ostalb an diesem Freitag nahezu belegt sind. Das Stauferklinikum in Mutlangen und die St. Anna-​Virngrund Klinik in Ellwangen haben keine Intensivbetten mehr frei. Von denIntensivpflegeplätzen sindbelegt, davonmit Covid-​-​Patienten, wovon inzwischenbeatmet werden müssen. Das Alter der stationär aufgenommenen Covid-​-​Patienten sinkt — immer mehr Erkrankte zwischenundJahren müssen hospitalisiert werden. Angesichts dieser dramatischen Entwicklung, die sich in kürzester Zeit vollzogen hat, wendet sich Landrat Dr. Joachim Bläse erneut an alle Bürgerinnen und Bürger im Ostalbkreis. „Spätestens mit dem heute in Kraft getretenen geänderten Bundesinfektionsschutzgesetz und den damit geltenden Regelungen je nach Inzidenzwert muss jeder und jedem von uns klar sein: Wir werden nur dann die dritte Welle der Corona-​Pandemie brechen und zu einem normalen Leben mit geöffneten Einzelhandel, Gastronomie und kulturellen Angeboten zurückkommen können, wenn wir die Zahl der Neuinfektionen drastisch reduzieren!“, betont der Ostalb-​Landrat. „Ich bitte Sie daher eindringlich um Ihre Solidarität und darum, sich unbedingt an die geltenden Kontakt– und Ausgangsbeschränkungen zu halten. Trotz des angesagten frühlingshaften Wetters an diesem Wochenende bitte ich Sie außerdem, möglichst auf gefährliche und risikoreiche Freizeitaktivitäten zu verzichten. Mit Blick auf die aktuelle Notsituation an unseren drei Kliniken in Aalen, Ellwangen und Mutlangen haben Ärzte und Pflegepersonal kaum noch Spielraum, weitere Intensivpatienten in unseren Häusern aufzunehmen. Und auch sogenannte elektive Operationen müssen wir bedauerlicherweise verschieben. Die Lage ist sehr ernst!“Ein kleiner Lichtblick, so formuliert das Landratsamt zur aktuellen Situation weiter, ist in der momentanen Situation aus Kreissicht die Zusage des Sozialministeriums Baden-​Württemberg, dem Kreisimpfzentrum des Ostalbkreises für nächste Woche zusätzlichen Impfstoff bereitzustellen. „Quasi als Dankeschön für die guten Impfleistungen der Teams in unserem Impfzentrum in Aalen erhalten wirweitere Impfdosen mit BioNtech-​Impfstoff. Das Land hat uns bescheinigt, dass wir zu den besten Impfzentren im Land gehören und den gelieferten Impfstoff schnellstmöglich an die impfberechtigten Bürgerinnen und Bürger verimpfen. Über diese Anerkennung, die ich gerne an die Ärztliche Leitung unseres Kreisimpfzentrums sowie die dort arbeitenden Teams weitergebe, freuen wir uns natürlich sehr“, so Bläse. Die hohe tägliche Zahl der Impfungen im KIZ von rundkann damit beibehalten werden.Wie bereits Anfang der Woche angekündigt, hat sich der Landkreis mit den Kommunen darauf verständigt, die Einhaltung der Kontakt– und Ausgangsbeschränkungen, aber auch die Hygienevorgaben für den geöffneten Lebensmitteleinzelhandel und Dienstleister, die unter Auflagen geöffnet haben dürfen, verstärkt zu kontrollieren und Verstöße zu sanktionieren. Auch die Polizei wird im öffentlichen Raum das Tragen der Maskenpflicht und die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen überprüfen.In ihrer wöchentlichen Videokonferenz haben sich Landrat Dr. Bläse und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister außerdem darauf verständigt, an der freiwilligen Testung von wöchentlich ein bis zwei Antigen-​Schnelltests pro Kind in den Kitas festzuhalten. „Ich empfehle allen Eltern dringend, diese Testangebote wahrzunehmen. Nachdem die Kitas seit diesem Mittwoch nur noch Notbetreuung anbieten dürfen, ist es äußerst wichtig, dass zumindest diese Betreuungsmöglichkeit für unabkömmliche Eltern noch aufrechterhalten werden kann. In aller Regel muss, sobald ein Kind in einer Gruppe positiv getestet wurde, die gesamte Gruppe für zwei Wochen in Quarantäne. Um ein solches Szenario zu verhindern, ist es wichtig, dass alle teilnehmenden Kinder getestet werden. Wir werden mit den Kommunen die nächsten Tage das Infektionsgeschehen im Rahmen der Notbetreuung in den Kitas bewerten und denken bei Bedarf über eine Pflicht zum Tragen von Mund-​Nase-​Schutz für alle Erziehenden auch bei der Arbeit mit den Kindern nach“, kündigt der Landrat an. Unabhängig davon steht es den Kita-​Trägern im Rahmen ihres Hausrechts jetzt schon frei, verpflichtende Tests bei Kindern für den Besuch der Notbetreuung einzuführen.Seit dem Start der sogenannten Bürgertestungen wurden bis einschließlich. April im Ostalbkreis von den Teststellen überAntigen-​Schnelltests, davon knapp die Hälfte in den vier großen Testzentren in Aalen, Bopfingen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd, durchgeführt. Die Positivquote lag in der vergangenen Woche beiProzent.Durch das „Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ vom. Aprilwurde das Bundesinfektionsschutzgesetz geändert. Das Land Baden-​Württemberg hat angekündigt, seine Corona-​Verordnung im Laufe dieses Freitags anzupassen und ab Samstag,. April in Kraft zu setzen. Im Ostalbkreis dürfte davon im Wesentlichen die nächtliche Ausgangsbeschränkung betroffen sein, die dann nicht mehr umUhr sondern erst umUhr beginnen würde.

