Pflegekampagne eröffnet Online-​Bilderausstellung

Foto: Landratsamt Ostalbkreis

Die kreisweite Pflegekampagne „Herz Plus Ostalb“ präsentiert die Bilderreihe „Gesichter der Pflege“. Um die Aufmerksamkeit noch stärker auf das Berufsfeld in der Pflege zu lenken, wurde eine Fotostrecke mit Pflegekräften aus dem Ostalbkreis einwickelt. Statements, die zum Ausdruck bringen, warum die Pflege ein großartiges Arbeitsfeld ist, sollen die Portraits unterstreichen.

Samstag, 24. April 2021

Thorsten Vaas

34 Sekunden Lesedauer



Unser Anliegen ist es, auf diese Weise zu einem besseren Verständnis für und Interesse an den Pflegeberufen beizutragen. Wir möchten der Pflege ein neues Gesicht geben“, sagt Verena Weber, die die Pflegekampagne leitet. Die Ausstellung zeigt das breite Spektrum der Tätigkeitsfelder in der Pflege, die beruflichen Qualifizierungsmöglichkeiten, Möglichkeiten der Weiterbildung und Karriere, die individuellen Entwicklungen und Perspektiven sowie die Herausforderungen im Beruf. Die Online-​Ausstellung will Einblicke in den Beruf geben und zum Weiterdenken anregen und ist ab sofort auf der Kampagnenhomepage www​.herz​-plus​-ostalb​.de zu sehen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



114 Aufrufe

137 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb