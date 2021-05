Reisen in Corona-​Zeiten: Nachfrage nimmt langsam zu

Gabi Dlask vom Tui TravelStar Reiseland in Gmünd hofft mit Beginn von Click&Meet wieder auf mehr Laufkundschaft. Foto: nb

Urlaub ist in vielen Ländern Europas wieder möglich. Doch trotz steigender Nachfrage ist in den Reisebüros im Vergleich zu den Vorjahren noch immer eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Ein Grund: In vielen Ländern gelten verschiedene Einreise-​Bedingungen und Corona-​Regeln.

Mittwoch, 19. Mai 2021

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer







Wo sich der Aufwärtstrend bemerkbar macht und warum in den Reisebüros allmählich wieder Optimismus einkehrt, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Martin Beck sieht nach vielen Monaten wieder Licht am Ende des Tunnels. Die Nachfrage im Tui TravelStar Waldstetter Reisebüro ist groß, täglich finden Beratungstermine statt. Bei den Pfingstreisen ist der allgemeine Aufwärtstrend aber noch nicht spürbar.

