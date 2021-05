Ausstellung in Gmünd: Künstlerinnen der Gedok Stuttgart präsentieren ihre Werke

Fotos: Labor im Chor

Auf Wiesen und in Wäldern kreucht und fleucht es immer weniger, das Insektensterben wird spürbarer, die Auswirkungen auf das ökologische Gleichgewicht lassen sich allenfalls erahnen. Auch wenn mittlerweile Bienenstöcke und Insektenhotels in vielen Gärten Einzug halten, bleibt das Verhältnis von Menschen und Insekten ambivalent. 14 Künstlerinnen der Gedok Stuttgart nähern sich im Labor im Chor diesen fremden, faszinierenden, verletzlichen Wesen künstlerisch an.

Freitag, 21. Mai 2021

Nicole Beuther

Über die Kunstwerke, Collagen und Fotografien berichtet die RZ in der Freitagausgabe. Im Labor im Chor ist die Ausstellung ab 1 . Juni zu sehen; die Eröffnung findet je nach aktueller Lage früher bzw. später statt.



Entstanden sind Arbeiten, die die Schönheit dieser Tiere beschreiben, aber auch mahnende den Verlust darstellende Exponate sind dabei.

