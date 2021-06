Bürgermeisterwahl Göggingen: Rieseninteresse der Bürgerschaft bei Kandidatenvorstellung

Die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl am 20 . Juni in Göggingen hat am Sonntagmorgen unter freiem Himmel (Sportplatz) ein starkes Interesse der Bürger gefunden.

Sonntag, 13. Juni 2021

RundSitzplätze waren vorbereitet und komplett besetzt. Und es gab auch noch viele „Zaungäste“. Der amtierende Bürgermeister Walter Weber (seit fastJahren im Amt!) freute sich sehr über diesen enormen Zuspruch und das Interesse der Bürger an der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde. Die Kandidaten Danny Philipp Kuhl, Timo Maier und Hans Majer traten ans Rednerpult, um sich und ihre Wahlprogramme vorzustellen. Der vierte Kandidat, Samuel Johannes Speitelsbach, war nicht erschienen.

