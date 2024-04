Ausflugstipp: Götzenbachsee Göggingen-​Leinzell

Foto: Tourismus Ostalb/​Christian Frumolt

Der größte Natur-​Irrgarten Süddeutschlands am Götzenbachstausee, bepflanzt mit rund 700 Metern Ligusterhecke, ist ein tolles Erlebnis für Groß und Klein.

Samstag, 13. April 2024

Franz Graser

Der Götzenbachstausee und das Labyrinth sind hier zu finden. Eine Übersicht mit Karte, Fotos und weiteren Tipps gibt es auf schwae​bis​chealb​.de



Mittendrin im Heckengarten befindet sich eine Aussichtsplattform, von der Besucher in die malerische Landschaft rund um den Götzenbachstausee blicken können. Die Wanderung startet direkt am See und bietet schöne Landschaftsblicke. Wildromantisch wird es im Götzenbachtal.

