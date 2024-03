Gögginger Feuerwehr bereitet sich zwei Jahre auf Großeinsatz vor

Vom 19. bis 22. Juli ist die Feuerwehr Göggingen anlässlich ihres Doppeljubiläums (150 Jahre Einsatzabteilung und 20 Jahre Jugendfeuerwehr) Gastgeber des Kreisfeuerwehrtags. In diesen Tagen steht die Gemeinde im Blickpunkt des Ostalbkreises sowie der Brand– und Katastrophenschützer. Im Rahmen der Reihe „50 Jahre Kreisfeuerwehrverband Ostalb“ blickt die Rems-​Zeitung auf das Großereignis voraus.

Sonntag, 31. März 2024

Franz Graser

Angesichts der Pandemiezeit war es vor drei Jahren für Göggingen noch ein gewisses Wagnis, sich an die Großveranstaltung mit allen ihren Kosten und Risiken heranzuwagen. Die Feuerwehr in Westhausen hatte ihr Jubiläumsfest nebst Kreisfeuerwehrtag zweimal verschieben müssen. Mutig und einstimmig fiel am 5. September 2021 der Bewerbungs-​Beschluss. Am 1. April 2022 folgte die Bestätigung bei der Kreisverbandsversammlung der Ostalb-​Feuerwehren in Neresheim. Erstmals seit vielen Jahren kommt der Kreisfeuerwehrtag somit wieder in den Gmünder Raum.





Was die Tätigkeit bei der Feuerwehr abwechslungsreich und faszinierend macht und welche Bedeutung nicht zuletzt die Fahnen der Feuerwehrabteilungen haben, lesen Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Kaum abschätzbar für Außenstehende ist der enorme, durchweg ehrenamtlich geleistete Zeit– und Arbeitsaufwand für die Feuerwehr-​Familie der 2500-​Einwohner-​Gemeinde Göggingen bei der Vorbereitung und Ausrichtung dieser Großveranstaltung. Feuerwehrkommandant Dennis Gölz würdigt gegenüber der Rems-​Zeitung das gute Zusammenwirken mit Gemeindeverwaltung und Bürgerschaft. „Wir können diese Veranstaltung nur stemmen mit dem guten und vernetzten Miteinander aller Vereine“, betont der Kommandant. Und er verweist auf die gute Personalstruktur: 81 Mitglieder hat die Truppe, davon 45 in der Einsatzabteilung, 28 in der Jugendfeuerwehr und acht in der Alterswehr.

